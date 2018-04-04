ماندي يتألق ويحجز مكانه ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

قدم لاعب الخضر عيسى ماندي لقاء كبيرا آخر مع فريقه بيتيس ضد نادي خيتافي في ختام الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، عيسى قاد فريقه لتحيق فوز ثمين جدا رفع به رصيده للنقطة الـ46 في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، اللقاء عرف مشاركة ماندي أساسيا ولعب فيه تسعين دقيقة، فيما لعب زميله رياض بودبوز أساسيا أيضا لكنه ترك مكانه قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة .

اختير مع نجوم الليغا الإسبانية

بعد مستواه الأكثر من مميز حصل الدولي الجزائري على تقييم رائع من الإعلام الصادر يوم أمس، موقع “هو سكورد” العالمي منح عيسى تقييما وقدره 8.1 من عشرة وهو ثاني أعلى تقييم في اللقاء ككل بعد زميله الحارس أدان، تقييم مثل هذا وإن لم يتح له الفوز بجائزة أحسن لاعب في اللقاء إلا أنه نصبه أحسن مدافع في الجولة ككل، وبالتالي حجز مكانه في التشكيلة المثالية التي أعلن عنها يوم أمس، ماندي حصل أيضا على رابع أعلى تقييم في الجولة ككل .

مستواه في تصاعد مستمر ورؤيته في فريق كبير لن تكون مفاجأة

ما قدمه ماندي ضد خيتافي وحجزه لمكان أساسي في التشكيلة المثالية لن يكون مفاجئا بالمرة، حيث دأب ماندي على تقديم مستويات كبيرة ويعتبر حاليا أحسن مدافع في فريقه ومن الأحسن في الليغا، لاعب الخضر مطلوب من بعض الفرق الأقوى من بيتيس ولن يكون مفاجئا بالمرة رؤيته في فريق كبير الموسم المقبل، يذكر أن نادي روما الإيطالي أعلن عن رغبته في ضم ماندي في انتظار الصيف المقبل ودخول أندية أخرى على خط الفوز بخدمات لاعب رامس السابق .

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