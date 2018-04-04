مصادر مغربية تؤكد أن زطشي يخطط لطرد ماجر وجلب رونار

كشفت إذاعة “ميدي 1 ” نقلا عن مصادر مغربية أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ترغب في انتداب مدرب الأسود هيرفي رونار للإشراف على الخضر بعد نهاية المونديال الروسي منتصف جويلية، المصادر المغربية قالت أن رونار لا يمانع في تدريب منتخب الجزائر بل الأكثر من ذلك أنه سيجد منتخبا أو ناديا آخر يدربه لأنه سئم الوضع في المغرب، ويملك رونار رغبة جارفة في تدريب المنتخب الجزائري وهو ما أعلن عنه صراحة في تصريحات كثيرة، لكن يبدو أن فرصته لم تحن بعد لأن زطشي لا يخطط للإطاحة بماجر، ولن يخطط لذلك لأنه ببساطة لا يملك أي سلطة عليه بما أن صاحب العقب الذهبي معين من جهات أعلى من زطشي.

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