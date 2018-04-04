مقصية رونالدو تُخرج رئيس ريال مدريد عن هدوئه

خرج فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن عاداته مع الفريق الملكي بسبب مقصية كريستيانو رونالدو نجم المرينغي الرائعة أمس أمام جوفنتوس الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي انتهى بخسارة البيانكونيري على ملعبه بثلاثية نظيفة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز، الذي يحتفظ بهدوئه دائمًا أثناء مشاهدة مباريات ريال مدريد لم يستطع فعل ذلك بعد هدف كريستيانو رونالدو الثاني أمام جوفنتوس، ليقف ويصفق تحية لنجم الفريق الملكي رفقة جماهير جوفنتوس التي وصلت إلى 41 ألف مشجع.

وتابعت الصحيفة أنها المرة الثالثة التي يخرج فيها بيريز عن هدوئه المعتاد، وحدث ذلك في مناسبتين سابقتين بهدف كريم بنزيما عام 2011 في ليون وهدف سيرجيو راموس في نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد 2014.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين رئيس ريال مدريد وكريستيانو رونالدو عادت للهدوء والسكينة بين الطرفين في ظل رغبة البرتغالي في الاستمرار بصفوف البلانكوس في الموسم المقبل.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجل ثنائية في فوز ريال مدريد على يوفنتوس ليواصل صدارته لقائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.