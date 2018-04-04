نجم موناكو يضغط من أجل الانتقال لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد بطريقه لحسم صفقة كبيرة

يواصل نجم موناكو فابينيو سعيه للانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف القادم فبحسب الصحف الإنجليزية وضع لاعب الوسط الشياطين الحمر كأولوية من أجل التخطيط لمستقبله.

وبحسب صحيفة “سان” فإن مانشستر يونايتد سيحاول ضم اللاعب الذي تبلغ قيمته حوالي 55 مليون جينيه استرليني فرغم ظهور اهتمام النادي بالعديد من لاعبي الوسط مثل سيري وفريد إلا أن فابينيو يمثل هدفاً أساسياً.



وتحدث فابينيو بنهاية سوق الانتقالات الشتوية عن شعوره بأنه يقضي أيامه الأخيرة بالإمارة الفرنسية قبل أن يخرج نهاية الشهر الماضي بتصريح آخر أكد فيه أنه لم يتلقَ أي عرض رسمي وأنه لن يناقش مستقبله مع موناكو إلا بعد نهاية الموسم.

وسيخسر اليونايتد الصيف القادم خدمات مايكل كاريك الذي سينضم لطاقم مورينيو في حين لم يتم التوصل لاتفاق مع هيريرا وفيلايني لتجديد عقديهما وهو ما يعني أن مانشستر قد يخسر 3 لاعبي وسط مع نهاية الموسم.

وكانت العديد من الأندية الكبرى قد أظهرت رغبتها بضم لاعب الوسط، القادر أيضاً على شغل مركز الظهير، الصيف الماضي لكن موناكو تمسّك باللاعب ولو أنه يبدو قريباً من التخلي عنه حالياً.