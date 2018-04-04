وكيل أعمال محرز سيتواجد في لقاء ليفربول والسيتي سهرة اليوم

كشفت تقارير إنجليزية أن وكيل أعمال لاعب الخضر رياض محرز سيتواجد سهرة اليوم في ملعب الأنفيلد والذي سيحتضن لقاء ليفربول والسيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولو أن الأمر غير أكيد لكن ذات التقارير قالت أن وكيل رياض سيستغل الفرصة للقاء مسيري السيتي من أجل التأكد من نواياهم تجاه محرز ولا ضير من معرفة أراء مسيري ليفربول أيضا ولو أن مدرب “الرادز” كلوب أكد سابقا أنه لا ينوي ضم محرز لأن طريقة لعبه لا تتناسب مع توجهه، وينتظر أن تكون مدينة مانشستر الوجهة المقبلة لرياض، حيث تنصحه الصحافة الإنجليزية بقوة بالانتقال إلى هناك عطفا على ما وقع في الميركاتو الشتوي الماضي.

مرتبط