يوفنتوس رفض ضم عنصر أساسي في تشكيلة زيدان

كشفت تقارير صحفية، سبب رفض يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع نجم وسط ريال مدريد، خلال موسم صيف 2015.

وبحسب ما نشرته شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب ريال مدريد كان ضمن أهداف يوفنتوس في صيف 2015؛ لتدعيم خط الوسط بعد رحيل أندريا بيرلو، وارتورو فيدال عن الفريق.

وتابعت الشبكة أن “السيدة العجوز”، كان يجهز 30 مليون يورو؛ للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، الذي كان معارًا لبورتو البرتغالي موسم 2014 / 2015، والشكوك تحوم حول استمراره في “الميرنجي”، ليعود ويلعب أساسيًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس اتجه لخيارات أخرى بخلاف نجم الفريق الملكي، في ذلك الوقت بضم سامي خضيرة، وماريو ليمينا، وأندرسون هيرنانيس.

وشارك كاسيميرو في فوز ريال مدريد على يوفنتوس في عقر دار الأخير بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح كاسيميرو من العناصر الأساسية لريال مدريد منذ قدوم زيدان، لتدريب الفريق الملكي في 4 يناير/كانون الثاني 2016.