أتلتيكو مدريد يكشف حقيقة اقترابه من ضم ديبالا

تحدث رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، عن الأخبار التي ربطت اسم، الأرجنتيني لاعب فريق جوفنتوس، باولو ديبالا، بالنادي الإسباني.

وذهب اللاعب صاحب القميص رقم 10، في فريق البيانكونيري، لرحلة قصيرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أثناء فترة التوقف الدولي، وشوهد في مطعم، مع مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، ما عزز من شائعات ارتباطه بالانتقال للدوري الإسباني.

وقال سيريزو، لشبكة فوكس سبورتس: “ديبالا لاعب كبير، لكني لا أعرفه جيدًا.. شاهدته يلعب مرة واحدة فقط، أمام ريال مدريد، لم نفكر في التعاقد معه”.

أضاف سيريزو: “سبق لسيميوني أن شرح كل شيء، تقابلا في المطعم بطريق الصدفة، وقاما بتحية بعضهما البعض، لا يوجد أكثر من ذلك”.