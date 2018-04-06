برشلونة رفض غوندوغان من أجل توران

رفض نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع إلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، في صيف عام 2015 مفضلا ضم التركي أردا توران، من أتلتيكو مدريد.

وقال وكيل الأعمال، بايرام توتوملو، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن مدرب برشلونة آنذاك، لويس إنريكي، فضل التعاقد مع توران (لاعب باشاك شهير التركي الحالي)، على ضم غوندوغان الذي كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني وقتها.

وتابع: “لقد تحدثت مع رئيس برشلونة (جوسيب ماريا بارتوميو)، لكن لويس إنريكي أصرّ على ضم أردا توران، واضطر الأخير للانتظار حتى جانفي من عام 2016 للمشاركة مع البارسا، بينما انتقل غوندوغان بعد ذلك لمانشستر سيتي”.

يذكر أن إلكاي غوندوغان، كان قد صرح سابقًا، بأنه كان قريبًا من التوقيع لبرشلونة الإسباني في صيف عام 2015.