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برشلونة يحدد مهلة لحسم مصير أومتيتي

6 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 41 زيارة

لا زال نادي برشلونة الإسباني، يحاول ربط قلب دفاعه، صامويل أومتيتي، بعقد جديد، لمنعه من الرحيل عن الكامب نو، خلال الصيف المقبل.

وسينتهي عقد أومتيتي الحالي مع البارسا، عام 2021، إلا أن الشرط الجزائي المقدر بـ 60 مليون يورو، يغري كبار أندية أوروبا، بمحاولة الحصول على خدماته، ويعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أبرز المهتمين بصاحب الـ 24 عاما.

ووفقا لصحيفة “سبورت”، فإن إدارة برشلونة قد وضعت مهلة لمدة شهر، من أجل حسم مستقبل اللاعب الفرنسي، سواء بالبقاء أو الرحيل، وهو ما سيحدد خطط البلوغرانا للموسم المقبل، سواء بالتعاقد مع مدافع جديد أم لا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة ستترك القرار للاعب نفسه، حيث أنه يمكن أن يرحل عن البارسا، للحصول على راتب أعلى، ولكنه لن يحقق نفس الألقاب التي سيحصدها مع البلوغرانا، وعلى سبيل المثال، تم إقصاء مانشستر يونايتد من دور الـ 16 دوري الأبطال، هذا الموسم.

ونوهت الصحيفة، أن برشلونة سيحاول إغراء أومتيتي، وذلك بالتأكيد له على أن النادي، لن يتعاقد مع قلب دفاع جديد في الصيف المقبل، بالإضافة إلى إدراج بنود في عقده الجديد، ستسمح له بالحصول على مكافآت إضافية، بناء على مستواه والألقاب التي سيحققها مع الفريق.

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