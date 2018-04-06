بوكيتينو يلقي بالكرة في ملعب توتنهام

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن تجديد عقده، في ظل التقارير التي كشفت عن رغبة النادي الإنجليزي في القيام بذلك، لتحصينه ضد أطماع ريال مدريد الإسباني.

وقال بوكيتينو، في تصريحات نشرها موقع “البرنابيو”: أتحدث دائما مع دانييل ليفي، رئيس توتنهام لكن مازال هناك 3 أعوام في عقدي مع النادي”.

وتابع: “لدي 3 أعوام أخرى في عقدي بعد الموسم الجاري، وأنا اليوم أركز على تحقيق شيء للنادي الذي يرغب في ذلك، والحديث عن موقفي اليوم غير مهم”.

وعن تمديد عقده الحالي، أوضح: “لا أعلم أي شيء عن ذلك، وهو أمر يرجع لمسؤولي النادي الذين سوف يتواصلون معي إذا كانوا سعداء بعملي، لكن شخصيا أنا سعيد”.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أشارت في الفترة الماضية إلى رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في قدوم بوكيتينو، حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.