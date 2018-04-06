بويول يختلف مع كيليني حول أفضل مدافع في العالم

اختلف أسطورة برشلونة كارليس بويول، مع جورجيو كيليني مدافع جوفنتوس، حول اختيار أفضل مدافع في العالم خلال الفترة الحالية.

وقال كيليني مؤخرًا إنه يعتبر سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد أفضل قلب دفاع في العالم حاليا، مشيدًا في الوقت نفسه ببيكيه والثنائية التي يشكلها في برشلونة مع الشاب صامويل أومتيتي.

من جانبه قال بويول البالغ من العمر 39 عامًا لصحيفة “لافانغورديا”: “الآن، بيكيه هو أفضل قلب دفاع في العالم، إنه في عمر مثالي، وبدنيا في حالة جيدة جدًا، لقد كان دائماً ذكيًا، لكنك تلاحظ ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ولعب بيكيه إلى جانب بويول خلال المراحل الأخيرة من مسيرة الأخير، ويشعر أسطورة البلوغرانا أن زميله السابق قد أصبح المدافع المثالي للفريق الكتالوني حاليًا.

وأضاف: “نفس الشيء بالنسبة لصفات القائد، التي كان يمتلكها دائمًا، لكنه الآن أصبح يملك سيطرة كاملة على أرض الملعب، خاصة في الخط الخلفي، وهذه ميزة كبيرة”.

وتابع: “لقد تحسنت أيضا قدرته على التمركز، وأصبح يعرف جيدا كيف يقرأ المباراة، ويتوقع ما سيحدث، هو يشعر أيضا أنه مسؤول أكثر، وهذا شيء يأتي مع الوقت والسن”.