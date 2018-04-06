ديمبيلي ممنوع من المهام “الصعبة” في برشلونة!

لا يزال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي موضع شك بالنسبة إلى مدربه في برشلونة أرنستو فالفيردي، فقد خير عدم البدء به ضد روما يوم الأربعاء في مباراة فاز بها 4-1 وأشرك خلالها الظهير سيميدو ثم أدخل من مقاعد البدلاء كلا من: باولينيو، واندريه غوميز، ودينيس سواريز.



ديمبيلي البالغ من العمر 20 عاما بدأ أساسيا ضد اشبيلية ليلة السبت وقدم مستوى لا يستهان به، وبعد أيام تم تجاهله بوضوح ولو كبديل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يترك فيها فالفيردي ديمبيلي خارج الحسابات في مباراة كبيرة.

حدث ذلك ضد تشيلسي في مباراة الذهاب من الدور 16 من دوري أبطال أوروبا ، وكذلك على ملعب أتليتكو ​​مدريد في أكبر مباراة بالدوري في موسم برشلونة.

ورغم أن ديمبيلي أظهر أنه قادر على الارتداد السريع والدخول في منظومة اللعب خاصة بمباراة تشيلسي في إياب دور الستة عشر بل ونجح في تسجيل هدف حاسم آنذاك إلا أنه لم يتمكن من تعزيز موقعه في التشكيلة الأساسية.

تقول صحيفة (ماركا) إن تجاهل الشاب الفرنسي في مباراة روما كان حدثا مقلقا بالنسبة له خاصة مع فرصه المحدودة في الدوري والكأس في ظل وجود فيليب كوتينهو “الممنوع من المشاركة الأوروبية”.

منذ عودته من إصابته الثانية، ظهر ديمبيلي في سبع من أصل 10 مباريات متاحة، شارك فيها 406 دقائق، وبشكل عام تمكن من لعب 41 % من مباريات برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.