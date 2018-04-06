دي بروين: تحدثت مع مورينيو مرتين فقط في تشيلسي

دي بروين يتحدث عن علاقته مع مورينيو

نجح المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” في تحقيق أفضل النتائج من صانع الألعاب البلجيكي الشاب “كيفين دي بروين” في صفوف مانشستر سيتي ليصبح اللاعب مرشح بقوة للفوز بلقب اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وكان دي بروين قد عاني في صفوف تشيلسي تحت قيادة مدربين بقيمة أندريه فيلاس-بواس ، وروبرتو دي ماتيو ، ورافا بينيتيز وجوزيه مورينيو.

وعقب عودته من اللعب في صفو فيردر بريمن لمدة موسم على سبيل الإعارة، أثار دي بروين إعجاب مورينيو بالقدر الكافي ليشارك بشكل أساسي في افتتاح مباراتي البلوز في موسم 2013-14 للدوري الممتاز.

وتحول اللاعب السابق لجينك للاعب جليس دكة البدلاء تحت قيادة مورينيو حتى تم بيعه لصفوف فولفسبورج الألماني في يناير 2014 مقابل 11 مليون باوند.

وفي حديث دي بروين لإذاعة “بي بي سي” عن علاقته مع مدربه السابق جوزيه مورينيو قال اللاعب البلجيكي: ” لقد كانت المسافات بيننا متباعدة”.

وتابع تصريحاته: “أنا لست شخصًا يتحدث كثيرًا مع المدربين. أعتقد أنه إذا أراد المدرب التحدث معك ، فأنت تفعل ذلك”.

وأكمل: ” هو المدرب، يمكن أن تكون علاقته جيدة مع بعض اللاعبين والأمر مختلف عن البقية”.

وأضاف: “لقد تحدثت معه مرتين فقط. كان ذلك [أولاً] عندما أردت المغادرة إلى دورتموند في بداية الصيف، ثم في الاجتماع الثاني قلت له :” بالنسبة لي من الأفضل أن أذهب. أريد أن ألعب كرة القدم “.

يُذكر أن دي بروين انضم لصفوف مانشستر سيتي مقابل 54 مليون باوند مما يؤكد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها تشيلسي بفقدان اللاعب.