رسميًا: غاتوزو يُجدد عقده مع ميلان حتى عام 2021

غاتوزو على رأس الإدارة الفنية لميلان لمدة 3 مواسم..

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن تجديد عقد جينارو غاتوزو المدير الفنى للفريق، يوم الخميس، لمدة ثلاث سنوات وحتى عام 2021، بعدما ظهر الفريق بمستويات مميزة تحت قيادته.

وتولى غاتوزو قيادة الروسونيري في ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب فينتشينزو مونتيلا الذي أقيل بسبب سوء النتائج، لينجح الأول في تقديم مردود مميز منذ تعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وعقب تجديد تعاقده قال غاتوزو لوسائل الإعلام: “أنا ممتن لهذه الفرصة، بدون “ماركو فاسوني المدير التنفيذي للنادي، وماسيميليانو ميرابيلي المدير الرياضي، لن أكون هنا”.

وأضاف: “تم إتاحة الفرصة لي من أجل البقاء لفترة أطول، أنا سعيد بتدريب ميلان، وأشكر اللاعبين والعاملين على الثقة، ونأمل في إعادة ميلان إلى مكانته المعهودة قريبًا”.

ويأمل غاتوزو في إعادة ميلان للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد غياب، حيث يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الإنتر صاحب المركز الرابع.

يذكر أن الروسونيري كان قد ودَّع منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم على يد أرسنال الإنجليزي، بعدما خسر بهدفين دون رد ذهابا وثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.