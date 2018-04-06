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سواريز يستهدف مئوية خاصة ضد ليغانيس

6 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 43 زيارة

يسعى لويس سواريز، نجم برشلونة، للاحتفال بمئوية خاصة ضد ليغانيس، غدا السبت، في الجولة الـ31 من الليغا، على ملعب كامب نو.

فبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، يتطلع سواريز لتسجيل الأهداف، للمباراة رقم 100 بقميص برشلونة، من أصل 189 مواجهة خاضها برفقة الفريق، حيث سجل في مباريات البلوغرانا بنسبة 52%، حتى الآن.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن سواريز، سجل في 20 مباراة خلال الموسم الجاري، بينما يعد موسم 2015-2016 هو الأفضل له مع برشلونة، حيث سجل خلاله في 33 مباراة.

وفي الموسم الماضي، سجل سواريز في 28 مباراة، مقابل التهديف في 18 لقاءً، خلال موسم 2014-2015.

وكان لويس سواريز، قد عاد للتسجيل في دوري أبطال أوروبا، بهدفه في مرمى روما، خلال الانتصار (4-1)، لحساب ذهاب ربع النهائي، الأربعاء الماضي، وهو الهدف الأول له في البطولة، منذ مباراة باريس سان جيرمان (6-1)، في النسخة السابقة.

وفي 189 مباراة مع برشلونة، منذ قدومه من ليفربول، سجل سواريز 147 هدفًا، وصنع 83 آخرين.

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