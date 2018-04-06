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غريزمان يقود ثورة جوفنتوس الصيفية

6 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 38 زيارة

غريزمان الهدف الأول لجوفنتوس في السوق الصيفي المقبل

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي جوفنتوس يحضر للدخول في مفاوضات جدية من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

ويعد لاعب أتلتيكو مدريد هدفا ممكنا للسيدة العجوز بالنظر إلى أن الشرط الجزائي في عقده يقارب الـ100 مليون يورو.

نجم المنتخب الفرنسي في عداد الراحلين عن النادي المدريدي لكن وجهته لا تزال غير واضحة، فرغم أن برشلونة هو الأقرب للتعاقد معه إلا أن مانشستر يونايتد لم يرمِ المنديل في السباق أيضًا.

صحيفة (كورييري ديللو سبورت) قالت إن البيانكونيري يعد خطة للعودة إلى الطريق الصحيح وإن الخسارة الثقيلة من ريال مدريد في ذهاب الدور ربع نهائي الأبطال جعلت الإدارة الإيطالية تقرر أن تلقي بكل ثقلها لخطف غريزمان الصيف المقبل.

في حال نجح جوفنتوس في ضم غريزمان فسيكون أغلى صفقة في تاريخ الكالتشيو متفوقا على الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي كلف خرينة السيدة العجوز 92 مليون يورو حين انضم إليه قادمًا من نابولي.

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