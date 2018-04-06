غوارديولا يرد على وصفه بالكلب

رد بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على تصريحات مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، الذي كان قد هاجمه بقسوة مؤخرا.

وقال غوارديولا، في تصريحات نشرها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “رايولا عرض علي هنريك مخيتريان وبول بوغبا، منذ شهرين بالتحديد، وسألته عن رغبة الثنائي في اللعب لمانشستر سيتي”.



وتابع: “أنا لست من النوع الذي يحتاج لحماية لاعبيه، ولا أستطيع أن أحصل على لاعبيه مثل الكلب، وهو قارنني بالكلب، وهو أمر غير لطيف منه، ويجب أن أحترم الكلاب”.

وكان رايولا، قد قال عن غوارديولا: “بيب جبان ومثل الكلب، وإذا فاز مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيؤكد على أنه مدرب جيد، لكنني أكره ذلك”.