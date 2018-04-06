فاليخو في تحدٍ صعبٍ أمام جوفنتوس

بديلًا عن راموس “الموقوف”.. فاليخو يشارك أمام جوفنتوس

عانى المدافع الإسباني الشاب خيسوس فاليخو من الإصابة لفترات طويلة هذا الموسم، ما أدى إلى ابتعاده عن المشاركة كثيرا في مباريات ريال مدريد.

لكن بعد الإيقاف الذي تعرض له القائد والمدافع الصلب سيرجيو راموس في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وإصابة المدافع الآخر ناتشو فرنانديز، بات أمام زيدان إشراك فاليخو العائد من إصابة أيضا.

شارك فاليخو في 4 مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، وله مشاركات أخرى في كأس ملك إسبانيا، لكنه لم يشارك في أي من مباريات دوري الأبطال،

وتعتبر مشاركته القادمة أمام جوفنتوس في إياب دور الثمانية على ملعب “سانتياغو برنابيو” هي الأولى له في البطولة.

يُنتظر أن يظهر فاليخو بأداء كبير يرقى لمستوى التحدي الذي وضع أمامه، فاللعب بدلا عن القائد راموس أمر في غاية الأهمية ويرفع سقف التحدي كثيرا أمام اللاعب صاحب الـ21 عاما.

كان فاليخو منذ قدومه إلى القلعة الملكية قبل 3 أعوام من ريال سرقسطة، يحلم بخوض نوع من المباريات الكبيرة مثل تلك المواجهة التي تقام في الـ11 من إفريل الجاري أمام الفريق الإيطالي جوفنتوس.