كلوب يوضح موقف صلاح من المشاركة في الديربي

كلوب يرفض المخاطرة بصلاح

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه ليفربول المنتظر أمام نادي إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والمقرر إقامته مساء السبت المقبل على ملعب الغوديسون بارك معقل نادي إيفرتون عن محمد صلاح نجم الفريق، حيث أشار إلى أن مشاركته في الديربي لا تزال محل شك، ولم يقرر بعد هل سيعلب صلاح المباراة أم لا

ويأتي ذلك بعد تعرض محمد صلاح للإصابة على مستوى العضلة الضامة خرج على إثرها من اللقاء الأخير للريدز أمام مانشستر سيتي في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعبه أنفيلد، ليقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل للمربع الذهبي لأول مرة منذ 10 سنوات.



وعلق كلوب على الإصابة مشيرًا إلا أن الأمر ليس مقلقًا، وأن صلاح بإمكانه التعافي والعودة سريعًا، وفي حال تم ذلك بنسبة 100% من الممكن أن يتواجد صلاح في لقاء إيفرتون، أما في حال عدم تعافيه منها بالشكل الكامل فإنه لن يشارك، وستتم إراحته من أجل أن يكون جاهزًا للمواعيد القادمة.

يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدف، وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين الذي يمتلك 24 هدفًا في بطولة الدوري، وسيعد غياب صلاح فرصة كبيرة لهاري كين من أجل تقليص الفارق مع الفرعون المصري.