مورينيو يجد الحل في المكملات الغذائية!

التقطت عدسات الكاميرا يوم الخميس صورًا لمدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو وهو يحمل في يديه عبوات مكملات غذائية وبروتين في طريقه إلى مقر تدريبات الفريق، حيث تقام الحصة التدريبية للاعبي “الشياطين الحمر” استعدادًا لمواجهة ديربي مانشستر أمام المتصدر والجار مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.

وأثارت تلك اللقطة موجة سخرية واسعة بين المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسببت بانطلاق الكثير من الأحاديث والتساؤلات حول هذا الأمر والمقصود منه وهل تحمل تلك المتعلقات فعلا من أجل تحسين اللياقة البدنية للاعبين والتي اشتكى منها جوزيه مورينيو نفسه في أكثر من مرة سابقة أم لا.

ويأتي هذا في ظل فترة صعبة يعيشها مانشستر ونايتد ومورينيو الذي وقع محل الكثير من الانتقادات اللاذعة بعد النتائج المخيبة التي حققها هذا الموسم رفقة فريقه الذي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، كما ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا مبكرًا وتحديدًا من دور الستة عشر أمام إشبيلية الإسباني.

يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يرد بشأن تلك الصور التي أثارت الكثير من الجدل، ولكن أغلب التوقعات تشير إلى أنها عبارة عن مكملات غذائية من أجل تحسين النظام الغذائي للاعبين والذي اشتكى منه مورينيو أكثر من مرة خلال هذا الموسم.