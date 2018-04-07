آيت نوري يستدعى لأول مرة مع أنجي

أعلن الموقع الرسمي لنادي أنجي عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء ستراسبورغ اليوم السبت ضمن الجولة الـ32 لدوري الفرنسي الممتاز اليغ1، القائمة ضمت اسم اليافع الجزائري ريان آيت نوري الذي سيسجل اسمه في قائمة الحاضرين لأول مرة هذا الموسم، وكان صاحب الـ17 سنة قد وقع عقده الاحترافي الأول قبل شهر من الآن وشارك في بعض اللقاءات الودية مع الفريق الأول ويبدو أن المدرب ستيفان مولان قد اقتنع به إلى درجة وضع اسمه في لقاء ستراسبورغ على أمل الظهور لأول مرة ولو لدقائق.

مرتبط