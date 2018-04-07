أليغري: رونالدو ليس كابوسا

نفى ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، اليوم السبت، أن يكون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين في الفريق الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، بمثابة “كابوس” لـ”البيانكونيري”.

وقال أليغري في تصريحات لـ(سكاي سبورت)، عقب مباراة بينيفينتو اليوم، التي فاز بها جوفنتوس (4-2): “رونالدو ليس كابوسا، نجح في حصد 5 كرات ذهبية، وهو الوحيد في التاريخ الذي سجل في جميع مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال”.

ويتوجه فريق (السيدة العجوز) للعاصمة الإسبانية لمواجهة الريال في إياب دور الثمانية، الأربعاء المقبل، ويتوجب عليه الفوز بأكثر من 3 أهداف حال أراد التأهل.

وأضاف المدرب، تعليقا على مباراة الإياب المقبلة: “يجب علينا تقديم مباراة كبيرة يوم الأربعاء المقبل، لأننا نلعب في مدريد ويشاهدنا العالم أجمع”.

وأوضح: “يجب أن نكون واقعيين، الفريق أدي مباراة جيدة (أمام ريال مدريد)، والجميع يتحدث عن كريستيانو رونالدو، ولكني أشيد بدور المدافع سيرجيو راموس الذي قدم أداء بطولي وأفسد العديد من هجماتنا”.

وبسؤاله عن إمكانية عودة بطل إيطاليا، وتسجيل 3 أهداف في مباراة الإياب، أكد أليغري أن في كرة القدم يمكن أن يحدث كل شيء وأن المباراة يمكن أن تتغير في ثوان.