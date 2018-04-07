أليكسيس سانشيز يسجل رقمًا غاب عنه لمدة 4 أعوام

صنع التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، هدفين من أصل ثلاثية سجلها ناديه، في مرمى السيتي، خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن هذه هي المرة الثانية التي يصنع فيها سانشيز، هدفين في مباراة بالدوري الإنجليزي، منذ أن فعلها مع آرسنال، أمام نيوكاسل يونايتد في ديسمبر 2014.

واستطاع مانشستر يونايتد، أن يعود بالنتيجة أمام السيتي، بعدما كان خاسرًا في الشوط الأول بهدفين نظيفين، لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر، بنتيجة 3-2.