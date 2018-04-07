إدارة ساسولو تتخلى عن وناس وتصر على روغ

كشف موقع “نابولي سوكر” الإيطالي المقرب من نادي نابولي أن إدارة ساسولو طلبت خدمات الكرواتي روغ، الموقع السابق قال أن إدارة ساسولو ترغب في روغ ضمن صفقة الإيطالي فاردي الذي سيتجه في الاتجاه المعاكس ما يعني أن الحديث عن انتقال وناس لساسولو ضمن نفس الصفقة قد يلغى، وكانت إدارة نابولي قد اقترحت في آخر ساعات الميركاتو الشتوي لاعب الخضر إضافة إلى مبلغ مالي ضخم لكن الوقت كان قد انتهى تقريبا ما دعا البعض للحديث عن تأجيل الصفقة لغاية الميركاتو الصيفي المقبل لكن في الأشهر الأخيرة تكون إدارة ساسولو قد غيرت رأيها بخصوص اللاعب المرغوب فيه من نابولي من وناس لروغ وهو أمر يبدو منطقيا جدا لأن لاعب بوردو السابق لم يشارك في الدوري هذا الموسم إلا نادرا لم يظهر منذ ديسمبر الماضي واللقاءان اللذان شارك فيهما في العام الجديد 2018 كانا في المنافسة الأوروبية.

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