إيغيل: “غوركيف حطم ما بناه حاليلوزيتش وماجر سيعيد بناء المنتخب”

نزل مساعد الناخب الوطني مزيان إيغيل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة للحديث عن أحوال المنتخب والدفاع أيضا عن ماجر، إيغيل تعرض لبعض القضايا من بينها وأهمها قضية الثنائي سفيان فيغولي ورايس وهاب مبولحي، لغة مزيان إيغيل كانت مغايرة تماما للغة ماجر فهل هو تراجع أم أن ماجر لا يوافق مزيان فيما قاله، إيغيل وحين سئل عن الثنائي قال: “أبواب المنتخب تبقى دائما مفتوحة لأي لاعب جزائري متألق وفيغولي ومبولحي من بين هؤلاء”.

“نتابع تطور مبولحي والمستوى الكبير الذي يقدمه فيغولي”



مساعد ماجر فاجأ الجميع حين قال أنهم يراقبون تطور مبولحي وأيضا فيغولي وقال: ” نحن كطاقم فني نلاحظ تطور كل لاعب ولاحظنا المستوى المميز الذي يقدمه مبولحي وتحسنه كثيرا خاصة أنه يقدم مستوى كبيرا في الدوري السعودي، وبالنسبة لفيغولي أيضا هو يقدم مستوى كبيرا مع فريقه وأعيد وأقول باب المنتخب يبقى دائما مفتوحا لهذين اللاعبين ولجميع اللاعبين “.

“جنينا بعض الإيجابيات ونحن بصدد معالجة السلبيات”

بعد ذلك طالب إيغيل الجماهير الجزائرية بالصبر على ماجر وقال: ” على الجماهير الجزائرية الصبر، الطريقة التي ننتهجها تحتاج لوقت من أجل جني الثمار، لقد لمسنا بعض السلبيات وأيضا هناك بعض الإيجابيات وسنسعى لسد الفراغات التي رأيناها مستقبلا “.

“لاعبو البطولة أكدوا قيمتهم وشافعي أقنع”

في سياق حديثه عن السياسة الجديدة للخضر تكلم إيغيل أيضا عن المحليين وقال: “لاعبو البطولة أبانوا عن مستوى مميز، نحن نجرب عددا كبيرا من اللاعبين من أجل إيجاد بدائل في كل المراكز خاصة المراكز التي نعاني منها، لقد لاحظنا مثلا تألق شافعي الذي قدم مستوى مميزا في الفترة الأخيرة “.

“لا توجد قضية اسمها تايدر”

من أهم القضايا التي خلقت جدلا في الأسبوع الأخير قضية تايدر وعنها قال: ” بالنسبة لي لا توجد قضية اسمها تايدر، اللاعب كان يعلم بداية أنه لن يلعب لذلك لا أفهم كل هذه الضجة، لقد أعلمنا سفير أنه خارج حسابات لقاء إيران ولن يشارك إلا في الضرورة القصوى وهو ما حدث “.

“نطالبه بتفسيرات عن مغادرته الدكة قبل نهاية اللقاء”

أما عن خروجه من دكة البدلاء وتوجهه لغرف تغيير الملابس فقال عنها إيغيل: “تايدر لم يقم بأي ردة فعل سلبية في غرف تغيير الملابس بعد أن أعلمناه أنه لن يلعب، صحيح أنه كان متأثرا لكن ما قام به ليس لديه أي تفسير، لا نعلم لماذا غادر دكة البدلاء قبل نهاية اللقاء، عليه أن يفسر ذلك”.

“غوركيف حطم المنتخب ونحن بصدد إعادة البناء”



وعن الاتهامات الموجهة لماجر بتحطيم المنتخب الوطني نفى إيغيل عن زميله هذه التهمة بل أكد العكس وقال: “نحن نعمل على إعادة ترتيب بيت المنتخب الذي انهار مع قدوم غوركيف، المنتخب الوطني كان جيدا مع حاليلوزيتش لكن مع رحيله بدت بوادر الانهيار تظهر شيئا فشيئا، نأمل أن نصل لأهدافنا في أقرب وقت ممكن “.

“نحن بصدد مفاوضة إيمبولي من أجل السماح لبن ناصر بلعب لقاء السعودية”

في الأخير تكلم إيغيل عن غياب اللاعب الشاب بن ناصر عن قائمة المعنيين بلقاء السعودية، إيغيل قال أنهم بصدد “مفاوضة” إيمبولي على ذلك وهو ما يتعارض وكلام ماجر: “نحن بصدد مفاوضة نادي إيمبولي من أجل السماح لبن ناصر بمغادرة ناديه والالتحاق بنا للعب لقاء السعودية، المنتخب الوطني قام بتسريح اللاعب للعب لقاءات البطولة وننتظر ردة فعل إيجابية من نادي إيمبولي” وكان ماجر قد أكد في حواره مع التلفزيون الجزائري أن إيمبولي سيسمح لبن ناصر بلعب لقاء السعودية لأنه سمح له بالرحيل وسط التربص وهو الموضوع الذي اقترن بالمكالمة الشهيرة “ألو بورتو”.

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