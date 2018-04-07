“الخبر الرياضي” تكشف تفاصيل قضية تايدر، مغادرته للملعب وحقيقة كلمة “أكاذيب” التي صرح بها

لا يزال لاعب الخضر ومتوسط ميدان نادي “إيمباكت مونتريال” سفير تايدر يصنع الحدث في الوسط الرياضي الجزائري، وذلك بسبب خرجاته الإعلامية غير المنتهية، وأيضا تصريحات مدرب ناديه الكندي التي تتناقض وما صرح به الناخب الوطني رابح ماجر حول قضية لاعبه، الذي استدعاه من أبعد قارة ليضعه على كرسي الاحتياط ويفضل عليه لاعبين آخرين، وهو ما لم يتقبله تايدر وجعله يغادر تربص مارس المنقضي في حالة معنوية سيئة متوعدا بعدم العودة للمنتخب الجزائري مستقبلا في ظل تواجد الطاقم الفني الحالي.

تايدر كان يريد مغادرة تربص الخضر بعد لقاء تانزانيا مباشرة



أكدت مصادر من داخل عناصر الخضر بأن بداية قضية توتر علاقة سفير تايدر مع الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب رابح ماجر، بدأت مباشرة بعد نهاية مباراة تانزانيا، حيث كان لاعب نادي “إيمباكت” غير معني بالمشاركة فيها، وهو ما لم يتقبله اللاعب الذي قدم من أبعد قطر مقارنة بباقي زملائه في الفريق، حيث وبعد عودة اللاعبين إلى مكان التربص، همّ تايدر في جمع أغراضه للمغادرة، قبل أن يتدخل البعض من زملائه وطالبوه بالتريث وعدم التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات.

زملاؤه في الفريق طالبوه بالتريث ووعدوه بالحديث مع الطاقم الفني

زملاء تايدر ممن منعوه من اتخاذ قرار المغادرة بسبب عدم إقحامه في مباراة تانزانيا، وطالبوه بالتريث في اتخاذ القرار، كانوا قد وعدوا اللاعب بالتحدث إلى المدرب أو على الأقل التقرب من مساعديه للتحدث إلى ماجر حول قضية تايدر الذي لم يتقبل الإبعاد، وهو ما حدث فعلا، غير أن ماجر وبعد علمه أن اللاعب كان يهم بالمغادرة وعدم تقبله لبقائه في كرسي الاحتياط من دون المشاركة، زاد من غضب الناخب الوطني.

أحد مساعدي المدرب وعده بتدارك الأمر وإقحامه في لقاء إيران

بعد اقتناعه بالبقاء، تحدث تايدر مع احد مساعدي الناخب الوطني رابح ماجر، فضلت مصادرنا عدم تحديد هويته بين مناد أو إيغيل، حيث وعده هذا المساعد بالحديث إلى ماجر، وتدارك الأمر من خلال إقحامه في لقاء إيران، إذ دار الحديث بين اللاعب والمدرب عن المسافة التي قطعها الأول من دون المشاركة وأيضا عن سمعته في ناديه الجديد، وهو ما تفهمه المساعد وجعله يمنح وعودا لتايدر بالمشاركة.

تايدر كان ينتظر دخوله أساسيا بعد مغادرة بن طالب وتسريح بن ناصر

بعد مغادرة بن طالب لمعسكر المنتخب بعد مباراة تانزانيا بسبب ما قيل أنه يعاني من إصابة، لم يشكك تايدر في إقحامه أساسيا على مستوى وسط الميدان الدفاعي، الذي أصبح منقوصا من لاعب صاحب خبرة كبيرة، خاصة وأن زميله الآخر بن ناصر أيضا سرح لفريقه إيمبولي، ما زاد من ثقة تايدر في الدخول رفقة التشكيلة الأساسية التي سيختارها الناخب الوطني في مواجهة إيران.

نفس المساعد أكد له أن المدرب سيقحمه في الشوط الثاني

بعد أن تفاجأ تايدر بعدم ورود اسمه ضمن القائمة الأساسية التي ستدخل مباراة إيران، بدا اللاعب حائرا، ووجه أنظاره صوب المساعد الذي وعده بالمشاركة في المباراة، حيث تقرب منه وأكد له أن المدرب سيعتمد عليه في الشوط الثاني وهو ما جعله يبرح مكانه ولا يبدي أي رد فعل غير إيجابي، قبل أن تسير دقائق المباراة ويتأكد تايدر بأن ماجر لن يعتمد عليه أو سيقحمه قبل نهاية المقابلة بدقائق قليلة جدا.

تايدر غادر الملعب حتى لا يرفض طلب ماجر بالمشاركة في دقائق قليلة جدا

أكدت مصادرنا بأن الأسباب الحقيقية لمغادرة اللاعب سفير تايدر للملعب قبل نهاية المباراة ببضعة دقائق فقط، تعود إلى عدم رغبته في وضع نفسه والمدرب في موقف حرج، حيث قرر عدم المشاركة في المباراة لفترة وجيزة جدا قد تمحي ما قام به الناخب الوطني من تجاهل للاعب من قبل، وعدم رفض طلب الطاقم الفني في حالة ما إذا طالبه بتجهيز نفسه للمشاركة في المواجهة.

قضية اللاعب تكشف غياب الانسجام بين ماجر ومساعديه



ما كشفت عنه قضية اللاعب تايدر هو غياب الانسجام بين المدرب الأساسي للمنتخب رابح ماجر ومساعديه في اختيار اللاعبين الذين يشاركون في اللقاء وقائمة مجموعة الاحتياطيين، وهو ما كان قد سؤل لأجله مدرب الخضر من قبل ونفى أن يكون هناك ارتجال في اتخاذ القرارات الخاصة بهذا الجانب من الخيارات الفنية، كما تجلى في لقاءي تانزانيا وإيران الوديين.

تايدر كان يقصد بكلمة “أكاذيب” أي الوعود الكاذبة

بالرغم من أن الجميع كان يرى بأن التصريحات التي أدلى بها الدولي الجزائري سفير تايدر كانت موجهة للناخب الوطني رابح ماجر الذي أكد بأن عدم إقحام تايدر كان بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث كان رد اللاعب فوق الميدان بالمشاركة في لقاء ناديه أساسيا وأدى مباراة كبيرة، كما تكفل مدربه بالرد على الناخب الوطني، إلا أن ما كان يقصده تايدر هو الوعود الكاذبة من أحد مساعدي ماجر الذي أكد له بأن المدرب الرئيسي سيقحمه وقد تحدث عن هذا الأمر.

م.دحوي

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