بايرن يُتوج بلقب البوندسليغا للمرة السادسة على التوالي

حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للموسم السادس على التوالي بفوزه على مضيفه آوغسبورغ بأربعة أهداف لهدف لينهي المنافسة على اللقب بشكل رسمي قبل نهاية البوندسليغا بخمس جولات.

واختار هاينكس إراحة العديد من اللاعبين بداية اللقاء ووضع مولر وريبيري وليفاندوفسكي وهوميلس وتياغو على الدكة مقحماً بيرنات كجناح أيسر سعياً منه لإراحة لاعبيه قبل لقاء إشبيلية ببإياب ربع نهائي دوري الأبطال

وقدم أصحاب الأرض بداية قوية وبعد عدة انطلاقات قطع كايوبي الكرة من بواتينغ لينفرد بأولرايش الذي نجح بإبعاد تسديدته لكن لسوء حظه اصطدمت الكرة بوجه زوله وعادت للشباك ليتقدم آوغسبورغ بهدف “د18”.

رغم التقدم تابع المضيف ضغطه وردّ القائم تسديدة ماكس كما أضاع كوردوبا محاولة أخرى وهو ما جعل لاعبي بايرن يشعرون بالخطر لتبدأ الهجمات من على الجهة اليمنى التي أسفرت عن عرضية من كيميش لتوليسو الذي وضع الكرة بالشباك بسهولة دون رقابة مدركاً التعادل “د32”.

الهدف أنعش البافاري الذي واصل اعتماده على روبن وكيميش لصناعة اللعب وبعرضية أخرى من الأخير مهد بيرنات الكرة لخاميس الذي وقع على الهدف الثاني “د38” معطياً البافاري التقدم وقبل نهاية الشوط أضاع كيميش فرصة للتعزيز من أمام المرمى لينتهي الشوط على تقدم بايرن بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني أطبق بايرن سيطرته على اللقاء وأضاع فاغنر فرصة من رأسية وتصدى هيتز لمحاولة من رودي قبل أن يطلق روبن يسارية رهيبة بالزاوية القريبة مسجلاً أحد أجمل أهدافه هذا الموسم “د62”.

الضيف واصل ضغطه وأوقف هيتز محاولة لروبن من حرة مباشرة في حين أضاع كوردوبا فرصة للتقليص برأسية من أمام المرمى وبالدقيقة الـ87 تابع فاغنر عرضية رودي من ركنية واضعاً الكرة بالمرمى برأسية ممتازة ليوقع على خامس أهدافه هذا الموسم ويضمن لبايرن الاحتفال باللقب نهاية المباراة.

بهذا الفوز رفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة رافعاً الفارق مع ملاحقه شالكه لعشرين نقطة مؤقتاً أما آوغسبورغ فتجمد رصيده عند 36 نقطة بالمركز الحادي عشر.