بن يطو: “عشت أوقاتا رائعة في الشباب ولم أوقع مع أي ناد لحد الآن”

أدلى الجزائري محمد بن يطو بتصريحاته الأولى بعد فسخ عقده مع إدارة نادي الشباب السعودي، بن يطو أكد في حواره الحصري مع قناة العربية أنه عاش أياما رائعة وأخرى سيئة في نادي الشباب كما كشف عن صحة الأخبار التي تكلمت عن توقيعه وفي هذا الشأن قال: “عشت فترات صعبة بسبب إصاباتي ومجيء كارينيو أعاد لي الثقة، لقد تشرفت بالعمل مع الرؤساء الثلاثة للشباب الذين عاصرتهم، علاقتي بجميع اللاعبين جيدة، أما عن توقيعي للفجيرة فهو غير صحيح، أود أن أرتاح قليلا للتفكير في العروض القادمة، أحمل العديد من الذكريات من الدوري السعودي وأيضا البعيدة عن الكرة والتي أتشرف أنني كنت جزءا منها”.

“اضطررت للتنازل عن رواتب ثلاثة أشهر للحصول على أوراقي”

أما فيما يخص نهاية مغامرته مع الشباب قال بن يطو أنه اضطر لعمل مخالصة من أجل الحصول على أوراقه وكشف عن تنازله على رواتب ثلاثة أشهر وأنهى تصريحاته بالقول: ” انتهت علاقتي بالشباب بتوقيع مخالصة مالية وكان هو الحل الأمثل لي وللنادي، كانت مسيرتي جميلة جدا رفقة الشباب، وعن المشكلة فقد بدأت من شكوى تقدمت بها للفيفا وحكمت اللجنة القضائية لصالحي، وتقديرا لهم تنازلت عن رواتب 3 أشهر أدين بها للفريق واتفقت على استلام مستحقاتي السابقة على دفعات وعلى اللاعب تقدير ظروف النادي الذي يلعب له”.

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