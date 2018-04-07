بوغبا يحتوي أزمة بين مورينيو وسانشيز

خطف بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، الأضواء من الجميع، خلال الديربي، الذي انتهى بفوز فريقه، على الجار مانشستر سيتي 2-3، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكتف بوغبا بتسجيل هدفين، منحا فريقه التعادل بنتيجة 2-2، قبل أن يسجل كريس سمولينغ هدف الفوز، ليحقق الشياطين الحمر “ريمونتادا” إنجليزية، أجلت تتويج جاره بلقب الدوري.

وفي الدقيقة 82، قرر جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إشراك ماركوس راشفورد، مكان أليكسيس سانشيز، لتبدو على وجه الأخير علامات الغضب، وعدم الرضا، عن قرار المدرب البرتغالي.

وتدخل بوغبا مسرعًا لتهدئة زميله سانشيز، ولعب دور “حمامة السلام” بين اللاعب التشيلي وبين مورينيو، ومطالبته مغادرة الملعب في هدوء، حفاظًا على تركيز الفريق أملاً في مواصلة الفوز.



وغادر سانشيز الملعب في هدوء، إلا أنه أخذ يتمتم بكلمات تعبر عن غضبه من قرار استبداله.