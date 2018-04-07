بويال يفكر في التخلص من سليماني من الآن

يبدو أن مدرب ليستر سيتي كلود بويال لا يفكر مطلقا في الاحتفاظ بسليماني الموسم المقبل، ففي الندوة الصحفية التي أقامها يوم أمس للحديث عن لقاء نيوكاسل اليوم السبت تكلم مدرب ليستر عن مستقبل إسلام حين قال: “إسلام ما زال لاعبا في ليستر سيتي وهو معار فقط لنادي نيوكاسل وسيعود الموسم المقبل، سنرى بخصوص مستقبله في الوقت المناسب، في نهاية الموسم سنجلس وندرس وضعه ونقرر وقتها إن كنا سنحتفظ به” يذكر أن إسلام عانى كثيرا مع قرارات بويال الذي لا يحبذ طريقة لعبه ويضعه دائما خيارا رابعا بعد كل من فاردي، إياناتشو وأيضا الياباني أوكازاكي، في سياق منفصل تكلم مدرب نيوكاسل رافاييل بينيتيز عن لقاء ليستر سيتي وأكد غياب إسلام عنه بسبب بند في عقد إعارته، وكان بينيتيز قد أكد أنه لا يعلم شيئا بخصوص غياب إسلام لأنه لم يطلع على عقده لكن يبدو أنه قد اطّلع عليه أخيرا وقرر إعفاءه.

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