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ثلاثية يونايتد تمنح غوارديولا رقما سلبيًا للمرة الأولى

7 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 42 زيارة

استقبل فريق مانشستر سيتي 3 أهداف، من جاره مانشستر يونايتد، في الشوط الثاني خلال المباراة الجارية اليوم السبت، من منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، أنه للمرة الأولى يستقبل بيب غوارديولا، مع فريق يتولى قيادته 3 أهداف، أو أكثر في مباراتين، متتاليتين، بعد تسجيل مانشستر يونايتد 3 أهداف في الشوط الثاني.

وكان مانشستر سيتي خسر بثلاثية نظيفة من ليفربول، الأربعاء الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي يتقدم على يونايتد في الشوط الأول بهدفين سجلهما كومباني وغوندوغان، في الوقت الذي عاد فيه يونايتد وسجل ثلاثية في الشوط الثاني.

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