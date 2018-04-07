دوغاري ينصح إدارة “البي.أس.جي” بالتعاقد مع غلام

كشف بطل العالم مع فرنسا سنة 1998 كريستوف دوغاري أنه من عشّاق لاعب الخضر غلام، ففي الحديث الذي جمعه براديو “أر أم سي” قال دوغاري أنه لا يرى غلام في المان يونايتد ويفضله في فرق أخرى مثل “البي أس جي” مثلا، مشيرا إلى أن الثلاثين مليون أورو التي يقال أنها قيمة انتقاله هي قيمة ضئيلة لذلك على ناصر الخليفي التحرك سريعا قبل خطفه، دوغاري ختم تصريحاته بالـتأكيد على أن غلام أحسن من أليكس ساندرو لاعب جوفنتوس التي تلهث إدارة “البي أس جي” وراءه.

إدارة نابولي تنفي عودة غلام في لقاء جوفنتوس

بات رسميا الآن أن لاعب الخضر فوزي غلام لن يكون حاضرا في لقاء جوفنتوس الذي سيقام يوم الـ22 من شهر أفريل الحالي، وكانت عديد المصادر أهمها الناقد الرياضي رافيال أورياما قد أكدت أن غلام بصحة جيدة وأنه سيتدرب مع المجموعة قريبا حتى أنها تكلمت عن عودته للمشاركة في لقاء جوفنتوس الذي سيقام بعد أسبوعين من الآن وهي الأخبار التي تم نفيها في بيان رسمي من طبيب الفريق الذي أجل عودة فوزي لما بعد هذا التاريخ، يشار إلى أن غلام زار مصحة “فيلا ستيورات” قبل يومين على أن يكون له موعد معها بعد 13 يوما من الآن للقيام بفحوصات أخرى.

دي نيكولا: “غلام سيعود للتدريبات بداية ماي المقبل”

إلى ذلك أدلى طبيب نادي نابولي ألفونسو دي نيكولا بتصريحات جديدة بخصوص وضعية غلام الصحية دي نيكولا نفى أن يكون غلام قادرا على التواجد في لقاء جوفنتوس وأكد أنه سيستأنف التدريبات فقط في بداية ماي ما يعني أن عودته ستكون أبعد من ذلك بأسبوعين على الأقل، دي نيكولا قال أنه لن يتسرع في إعادة فوزي لتجنب أي مضاعفات أن النادي يملك البدلاء القادرين على خلافته، يشار إلى أن موقع ” نابولي سوكر” الذي نقل الخبر قال أن موسم غلام قد انتهى وفي أحسن الأحوال سيتواجد في لقاء الجولة الأخيرة من الدوري والتي لن تكون مهمة بنسبة كبيرة.

فينيارتو: “غلام قريب من المان لكن “البي.أس.جي” أيضا يريده”

تحدث يوم أمس المحلل الإيطالي ووكيل أعمال اللاعبين تشيرو فينيراتو عن ميركاتو نادي نابولي المنتظر، وبعد أن تكلم عن بعض اللاعبين مثل رينا وروغ عرّج فينيراتو على غلام وهنا أكد بحسب مصادره الخاصة أن المان يونايتد يوجد في أحسن رواق من أجل الفوز بخدماته، تشيرو قال أيضا أنه يملك معلومات مؤكدة عن رغبة “البي أس جي” في ضمه رغم كل ما يقال عن رغبة الخليفي في ضم ظهير نادي جوفنتوس، وقبل أن يختم كلامه قال وكيل اللاعبين الإيطالي أن كل شيء بخصوص غلام مؤجل لغاية عودته للتدريبات لأن النوادي المذكورة لن تتعاقد معه إلا في حال ذلك للتأكد من سلامته.

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