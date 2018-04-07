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رونالدينيو يفضل ميسي على رونالدو.. ويختار أفضل مدافع في التاريخ

7 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 43 زيارة

كشف أسطورة المنتخب البرازيلي، ولاعب برشلونة السابق، رونالدينيو، عن تفضيله لزميله السابق في البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وقال رونالدينيو، إنه كان يتمنى أن يلعب لفترة أطول إلى جانب ليونيل ميسي في برشلونة.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن”، اليوم السبت: “كنت أحب أن أواصل اللعب إلى جانب ميسي، لم أحصل على وقت كافٍ معه، كان صغيرًا جدًا، أود أن ألعب لجانبه مرة أخرى”.

وعن اللاعب الذي يفضله بين النجمين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، أجاب بكلمة واحدة: “ميسي”.

وتطرق للحديث عن الفريق الذي يفضله للفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم: “كل الأندية جيدة، لكني أفضل فريقي السابق برشلونة”.

وعن أفضل مدافع على مر العصور: “لعبت ضد الكثير من المدافعين الكبار، لكن في رأيي لم يكن باولو مالديني أفضل مدافع واجهته في حياتي، لكنه الأفضل على مر العصور”.

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