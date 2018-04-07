زيدان يتفهم غضب بيل.. ويتوقع مصيره مع ريال مدريد

يشعر غاريث بيل، بالعزلة في ريال مدريد، بعدما لم يشارك في الفوز 3-0 على جوفنتوس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب زين الدين زيدان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قبل إقامة ديربي مدريد، غدًا الأحد “أتفهم أن بيل ليس في حالة نفسية جيدة، وهذا أمر طبيعي”.

وتابع “اللاعبون يريدون المشاركة في كل مواجهة. نعلم أنه لاعب جيد. حتى لو لم يلعب مباراتين، فهذا لا يعني أي شيء. ما زلت أعتقد أنه لاعب مهم لنا”.

وبينما احتفل رفاقه بهدف رونالدو المذهل ضد جوفنتوس، لم يظهر بيل أي رد فعل، كما رفض الانضمام إليهم أثناء تحية الجماهير، بعدما شارك كبديل في الفوز 3-1 على باريس سان جيرمان، في فيفري الماضي، وهو ما ترجمته وسائل الإعلام الإسبانية، بأنه غاضب لعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية ضد الفريق الفرنسي.

وقدم بيل، موسما أول مذهلا مع ريال مدريد، بعد انضمامه قادما من توتنهام هوتسبير، مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية في ذلك الوقت.

ولعب بيل، دورا مهما في فوز ريال مدريد بدوري الأبطال في 2016، لكن تأثيره تراجع في الموسمين الماضيين، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل في الموسم الماضي، وتكرار إصاباته العضلية.

ولم يتعرض بيل، للإصابة منذ عودته في ديسمبر الماضي، لكن زيدان يفضل الاستعانة بالإسباني إيسكو بدلا منه، فيما قرر إشراك لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، كبديلين ضد جوفنتوس.

وأوضح زيدان “بيل لم يقم بالإحماء، لأن هناك شخصا يجب أن يتخذ هذه القرارات وشارك لاعب آخر، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، ولدينا مباراة أخرى غدا وهو مستعد مثل الآخرين”.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن غاريث بيل سيتم بيعه في الصيف المقبل، رغم أن زيدان يتوقع استمراره في مدريد، بدون منح أي ضمانات.

وأضاف “إحساسي أنه سيستمر، لكنني لا أعلم كل ما سيحدث. لن يفقد طموحه وهو مثل بقية لاعبي الفريق”.

وختم زيدان حديثه بقوله “عملي يتطلب أن أتأكد من أنه يلعب بشكل جيد، كما هو معتاد. هو لاعب مهم لكن هناك مجموعة أخرى شاركت ضد جوفنتوس، وقامت بعمل جيد. هذه هي كرة القدم”.