زيدان يقضي على أحلام برشلونة في “الممر الشرفي”

زيدان يُهاجم برشلونة للمرة الأولى له كمدرب

أكد المُدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” أن ناديه لن يقف في ممر شرفي على ملعب كامب نو في الكلاسيكو المقبل حتى في حال تحقيق الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي قبل اللقاء.

وكانت الصحف المقربة من ريال مدريد قد طالبت برشلونة بالوقوف في ممر شرفي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في كلاسيكو الليغا الماضي وذلك عقب تحقيق النادي الأبيض الإسباني لقب كأس العالم للأندية لكن برشلونة رفض الوقوف في ممر شرفي لفوز ريال مدريد في مسابقة لم يشارك بها الفريق الكتالوني.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الديربي: “: لن نقوم بعمل ممر شرفي لبرشلونة، أنا من أتخذت هذا القرار”.

وأكمل المُدرب الفرنسي: ” برشلونة هو من كسر عادة الممر الشرفي”.



وعن مصير لاعبه الويلزي غاريث بيل قال زيدان: ” هو لاعب مهم بالنسبة لنا وسوف يبقى معنا في الموسم المقبل، هذا هو ما أشعر به”.

وأكمل: “أتفهم أن بيل غاضبا لكونه لم يشارك في المباريات السابقة لكن بالنسبة لي جميع اللاعبون مهمون، من الصعب الاختيار”.

وختم زيدان: ” لم اتحدث مع أي شخص في النادي عن مستقبلي، فقط أركز مع الفريق ولا يهمني ماذا سوف يحدث في المستقبل”.

وتشير التقارير لاعتماد زيدان على الويلزي غاريث بيل بصفة أساسية في مواجهة الديربي الأحد أمام أتلتيكو مدريد مع منح الراحة للفرنسي كريم بنزيمة.