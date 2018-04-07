عرض بشكتاش لضم براهيمي لا يروق لبورتو ولاعب الخضر يتجه لتجديد عقده

كشفت مصادر تركية يوم أمس أن إدارة بشكتاش التركي مستعدة لتقديم أول عرض رسمي من أجل ضم لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي بعد التقارير الكثيرة التي تكلمت في الأسبوعين الماضيين عن اهتمام فعلي، التقارير التركية قالت أن العرض الأول قد يصل لعشرين مليون أورو من دون الحديث عن قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب، وتأمل إدارة بشكتاش أن تكون هذه العشرين مليون أورو كافية لإقناع ملاك براهيمي بتسريحه سواء ناديه بورتو أو شركة دويان الرياضية واللذين يمتلكانه مناصفة.

بورتو لن يقبل العرض لأنه متواضع

رغم أن إدارة بشكتاش تأمل خيرا في عرضها المقدم إلا أنه من والواضح أنه عرض متواضع وضئيل جدا ومن دون شك سيرفض، إدارة بورتو سبق ورفضت عروضا كثيرة أكبر منه خاصة من إيفرتون قبل عامين والذي وصل وقتها لأربعين مليون أورو كطل هذا خوفا على ضآلة حصتها بما أنها تملك النصف في عقد براهيمي فقط أي أنها ستحوز على عشرة ملايين أورو فقط في حال تم بيع براهيمي بعشرين مليون أورو، وبالتالي فإن إدارة بشكتاش عليها الرفع من قيمة العرض المالي وربما مضاعفته في حال رغبت في موافقة إدارة بورتو على بيع براهيمي.

إدارة بورتو ستفضل تجديد عقده على بيعه بهذه القيمة الزهيدة

الحديث عن مستقبل براهيمي كثر في اليومين الأخيرين خاصة بعد أن فقد نادي بورتو الصدارة، أخبار كثيرة منذ مطلع جانفي أكدت أن إدارة بورتو ستجدد عقد براهيمي نظرا للمستويات الباهرة التي قدمها منذ انطلاق الموسم لكن مستواه تراجع بشكل رهيب و بورتو بات قاب قوسين أو أدنى من ضياع اللقب للمرة الرابعة وهو أمر لن تسكت عنه الجماهير التي ستطالب بتجديد دماء الفريق وهو ما أعاد أخبار بيع ياسين للواجهة، لكن ورغم الضغط الذي يتعرض له الرئيس دا كوستا بشأن بيع نجوم الفريق وربما من بينهم براهيمي إلا أنه سيفضل الاحتفاظ به وربما تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل على بيعه بهذه القيمة الزهيدة.

مرتبط