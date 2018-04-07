محرز سلاح ليستر سيتي للتأهل للدوري الأوروبي

لم يخف مدرب ليستر سيتي كلود بويال رغبته الجامحة في قيادة الفريق للتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل رغم صعوبة المأمورية، مدرب ليستر سيتي قال أنه ماض في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط من أجل ذلك، وسيكون سلاحه في هذا اللاعبان رياض محرز وجيمي فاردي، المسؤولية صارت كبيرة الآن على عاتق محرز من أجل تقديم أفضل المستويات ولم لا تجاوز آرسنال و بيرنلي في الترتيب العام.

بويال حائر في الأجمل بين هدفي فاردي ومحرز

سئل مدرب ليستر سيتي في الندوة الصحفية التي أقامها يوم أمس عن ميولاته وهل تتجه لاختيار هدف جيمي فاردي أو هدف رياض محرز كأجمل هدف في شهر مارس، بويال أمسك العصا من الوسط وقال أنه لا يمكنه الاختيار بين الهدفين ومن دون شك يكون قد رفض إحراج فاردي لأن هدف محرز من مخالفة مباشرة كان رائعا جدا، يشار ى أن الهدفين مرشحان للفوز بجائزة أجمل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس.

“كورييري ديلو سبورت” الإيطالية تؤكد عودة روما لطلب محرز

كما جرت عليه العادة لا يخلو يوم من أخبار انتقال رياض محرز، الجديد القديم ما أتت به صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية الشهيرة والتي كشفت أن إدارة روما ما زالت مصرة على ضم محرز الموسم المقبل، ولم تشر الصحيفة الإيطالية للطريقة التي ستنتهجها إدارة الذئاب للفوز بخدمات الجزائري لأنها وبكل بساطة غير قادرة بالمرة على دفع ما يزيد عن 67 مليون أورو وهي قيمة آخر عرض مرفوض من إدارة ليستر سيتي بشأن محرز

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