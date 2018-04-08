أتلتيكو مدريد يقتنص التعادل من ريال مدريد

الأتلتي يؤمن الفارق مع ريال..

اقتنص أتلتيكو مدريد التعادل من مضيفه ريال مدريد في ديربي العاصمة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهم ضمن الجولة الواحدة والثلاثون من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

انطلقت المباراة بهدوء بين الفريقين حتى الدقيقة 10 التي أرسل بها توني كروس كرة عرضية من الركلة الركنية لغاريث بيل الذي مرر لكريستيانو رونالدو ليحولها الأخير برأسه في المرمى لكن يان أوبلاك تصدى وحولها إلى ركنية، وفي الدقيقة 20 سدد الدون كرة قوية لكن أوبلاك تصدى وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 27 أرسل كريستيانو كرة عرضية لبيل الذي حولها برأسه بجوار القائم الأيمن، وفي الدقيقة 29 سدد دييغو كوستا كرة قوية أسفل الزاوية اليمنى لكن كيلور نافاس تصدى وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 33 سدد ساؤول نيغويز صاروخية مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 41 سدد مارسيلو كرة قوية اصطدمت بالعارضة قم اترتد لكارفاخال الذي سدد لكن أوبلاك تصدى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلق الشوط الثاني بكرة عرضية أرسل صاروخ ماديرا للوكاس فازكيز الذي حولها برأسه في المرمى لكن ضعيفة وصلت سهلة لأوبلاك في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 54 أرسل بيل كرة عرضية لكريستيانو الذي يسدد من لمسة واحدة محرزاً هدف التقدم.



وفي الدقيقة 58 مرر فيكتور فيتولو الكرة لأنطوان غريزمان الذي محرزاً هدف التعادل، وفي الدقيقة 60 سدد كوكي كرة قوية لكن نافاس تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 71 سدد ساؤول كرة مرت بجوار القائم الأيسر، وفي الدقيقة 87 مرر مارسيلو الكرة لكروس الذي سدد صاروخية لكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 90+1 سدد سيرجيو راموس الركلة الحرة لكن أوبلاك تصدى ببراعة، وفي الدقيقة 90+2 أرسل إيسكو كرة عرضية من الركلة الركنية لراموس الذي حولها برأسه بجوار القائم الأيسر.