أزبيليكويتا ينفجر غضبا بعد التعادل مع وست هام

أعرب اللاعب الدولي الإسباني، سيزار أزبيليكويتا، الظهير الأيمن لتشيلسي الإنجليزي، عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه أمام وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أزبيليكويتا الهدف الوحيد لتشيلسي في المباراة في الدقيقة 36 من مجريات الشوط الأول، قبل أن يتمكن المكسيكي خافيير هيرنانديز من معادلة النتيجة للضيوف في الدقيقة 73.

وقال سيزار في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية: “ما يهم هو النتيجة النهائية، أشعر بالإحباط، كان يجب علينا الفوز بهذه المباراة”.

وأضاف: “سيطرنا على المباراة، وصنعنا العديد من الفرص للفوز، لكننا لم نستطع التسجيل، وربما كان بإمكانهم تسجيل هدف الفوز، لسنا سعداء بذلك”.

وتابع: “التعادل في ديربي آخر من ديربيات لندن أمر محبط جدًا بالنسبة لنا، ولجميع المشجعين، أصبح الأمر صعبا وفي كل مباراة يزداد صعوبة، ابتعدنا عن كل شيء”.

واختتم: “كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة كبيرة، ولكن الفوز بها لن يكون كافيًا بالنسبة لنا، سنحاول الفوز بالكأس لكن هذا لن ينقذ موسمنا”.