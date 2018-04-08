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أسينسيو: الكرة عاندتنا

8 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 78 زيارة

علق ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، على مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أسينسيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كانت مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، لقد خلقنا فرصًا كانت ستعطينا الراحة، ولكن الكرة لم ترغب بالدخول، في النهاية تعادلوا ونحن لسنا راضين”.

وأضاف: “نشعر أننا كنا نستحق المزيد في المباراة، لقد كان لدينا الكثير من الفرص للفوز”.

وتابع نجم الفريق الملكي: “علينا الإصرار على الهجوم والضغط، وهذا سيجلب لنا السعادة، في المباريات الأخيرة نواصل على هذا الروتين، نحن نبذل قصارى جهدنا”.

واختتم أسنسيو: “الآن حان وقت التفكير في جوفنتوس، لدينا نتيجة جيدة في الذهاب، ونسعى للفوز مرة أخرى، لإعطاء الفرحة لجماهيرنا، وضمان الوصول لنصف النهائي”.

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