أسينسيو: الكرة عاندتنا

علق ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، على مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أسينسيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كانت مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، لقد خلقنا فرصًا كانت ستعطينا الراحة، ولكن الكرة لم ترغب بالدخول، في النهاية تعادلوا ونحن لسنا راضين”.

وأضاف: “نشعر أننا كنا نستحق المزيد في المباراة، لقد كان لدينا الكثير من الفرص للفوز”.

وتابع نجم الفريق الملكي: “علينا الإصرار على الهجوم والضغط، وهذا سيجلب لنا السعادة، في المباريات الأخيرة نواصل على هذا الروتين، نحن نبذل قصارى جهدنا”.

واختتم أسنسيو: “الآن حان وقت التفكير في جوفنتوس، لدينا نتيجة جيدة في الذهاب، ونسعى للفوز مرة أخرى، لإعطاء الفرحة لجماهيرنا، وضمان الوصول لنصف النهائي”.