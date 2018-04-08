الاتحاد الجزائري يعلن اسم الممثل الثالث في البطولة العربية

اختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فريق ثالث، للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، التي ستنطلق اوت المقبل.

ووقع اختيار الاتحادية ، على نادي مولودية الجزائر، ليكون الفريق الثالث الذي يمثل البلد عربيًا.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، أنه بعد استشارة أعضاء مكتبه التنفيذي، قرر اختيار نادي مولودية الجزائر للمشاركة في البطولة العربية، إلى جانب فريقي اتحاد العاصمة ووفاق سطيف.

وأضاف أن بعثة من الاتحاد العربي لكرة القدم، ستزور الجزائر، بعد غد الثلاثاء؛ للتوقيع على عقد التزام نادي مولودية الجزائر، مثلما كان الحال مع مسؤولي اتحاد العاصمة ووفاق سطيف