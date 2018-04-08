بايرن ميونيخ يبدي اهتمامه بضم غلام

واصل لاعب الخضر ومدافع نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام صنع الحدث في وسائل الإعلام الأوروبية، ليس فقط بموعد عودته من الإصابة التي تعرض لها والتي يقال أنها قد تكون قبل نهاية الموسم، بل باهتمامات الأندية الكبيرة التي ارتبط بها، فبحسب شبكة “سبورت ميديا سات” الإيطالية فقد انضم نادي بايرن ميونيخ العملاق الألماني إلى الأندية الراغبة في ضم الظهير الأيسر الجزائري خلال الميركاتو الصيفي القادم وهو ما يعني أن الصراع سيحتدم نهاية الموسم على الجزائري الذي يبقى واحدا من أحسن اللاعبين في منصبه على المستوى العالمي.

يريده لتعويض النمساوي ألابا

وفقا “لشبكة ميديا سات” فإن النادي البافاري قد وجد في غلام الخليفة الأمثل للاعبه النمساوي دافيد ألابا الذي يستعد للرحيل الصيف القادم وهو المطلوب بقوة من عديد الأندية الكبيرة على غرار برشلونة الإسباني الذي قد يكون وجهته الجديدة، ولا يعتبر اهتمام الألمان بخدمات ابن باتنة بالجديد بل سبق وأن عبر عن رغبته في التعاقد معه منذ مدة لما كان غوراديولا مدربا للفريق وقيل وقتها أن البافاري مستعد لتقديم عرض كبير جدا لإقناع إدارة نابولي ورئيسها دي لاورانتيس بالتخلي عن غلام.

باريس سان جيرمان، مانشستر والبايرن وصيف ساخن في انتظار غلام

بالرغم من أن اللاعب مبتعد عن المنافسة لأشهر طويلة بداعي الإصابة، إلا أن غلام لا يزال يحظى باهتمام كبار أوروبا في صورة باريس سان جريمان، مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وكل هذه الأندية مقتنعة بمستوى اللاعب وما قدمه في بداية الموسم الحالي مع نابولي يجعلها تقتنع أن اللاعب وبعد تحضيرات صيفية جيدة سيعود إلى فورمته ومستواه وهو ما سيجعل من الميركاتو الصيفي القادم ساخنا جدا بالنسبة للاعب الخضر الذي سيجد نفسه محتار في أي فريق يختار من بين هؤلاء الكبار إن وصلته بالفعل عروض جدية.

عرض مانشستر ضعيف والجانب المالي سيحسم وجهته

سبق للإعلام البريطاني ومعه الإيطالي أن تحدث عن شبه اتفاق بين وكيل أعمال اللاعب البرتغالي مينديس ومدرب مانشستر يونايتد جوزي مورينهو لانتقال اللاعب في الصيف إلى قلعة الشياطين الحمر، إلا أن العرض المالي الذي قيل انه 30 مليون أورو لن يكون كافيا لإقناع الرئيس دي لاورانتيس الذي سيرفض هذا العرض بالرغم من أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب هو 35 مليون أورو وهو شرط سهل التكسير من هذه الأندية الكبيرة ومن يدفع أكثر سيحصل على خدمات اللاعب.