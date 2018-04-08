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بلفوضيل هداف من جديد

8 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 522 زيارة

واصل المهاجم الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفوضيل استفاقته الهجومية وتمكن من تسجيل الهدف الثالث له في لقاءين متتالين بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريق فير دير بريمن في اللقاء الذي جمعه بنادي هانوفر في الدوري الألماني الممتاز وهو اللقاء الذي انتهى بخسارة رفقاء بلفوضيل بهدفين مقابل هدف واحد. استفاقة بلفوضيل في الجولات الأخيرة سترفع أسهمه لدى إدارة فريقه التي قد تقرر رسميا شراء عقد اللاعب من ناديه ستاندار دو لياج الصيف القادم بعد أن كان في وقت قريب غير مرغوب فيه بعد مستواه الكارثي في النصف الأول من الموسم.
ب-بكوش

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