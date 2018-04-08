بلفوضيل هداف من جديد

واصل المهاجم الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفوضيل استفاقته الهجومية وتمكن من تسجيل الهدف الثالث له في لقاءين متتالين بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لفريق فير دير بريمن في اللقاء الذي جمعه بنادي هانوفر في الدوري الألماني الممتاز وهو اللقاء الذي انتهى بخسارة رفقاء بلفوضيل بهدفين مقابل هدف واحد. استفاقة بلفوضيل في الجولات الأخيرة سترفع أسهمه لدى إدارة فريقه التي قد تقرر رسميا شراء عقد اللاعب من ناديه ستاندار دو لياج الصيف القادم بعد أن كان في وقت قريب غير مرغوب فيه بعد مستواه الكارثي في النصف الأول من الموسم.

ب-بكوش

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