بن ناصر يقترب من تحقيق الصعود مع إيبمولي

واصل نادي إيمبولي الإيطالي سلسلة نتائجه الإيجابية في “السيري ب” الإيطالية ووسع الفارق عن أقرب ملاحقه في سباق الصعود نحو الكالتشيو الإيطالي وذلك خلال تنقله لمواجهة نادي سبيزيا في إطار الجولة 34، فرغم تأخر رفقاء بن ناصر بهدف في الشوط الأول، غير أنهم عدلوا النتيجة في المرحلة الثانية وعادوا بنقطة جعلتهم يعمقون الفارق عن الثاني فروزينوني بتسعة نقاط كاملة خاصة بعد سقوط هذا الأخير أمام بارما، من جانب إيمبولي وكالعادة كان لاعب الخضر بن ناصر حاضرا كالعادة في التشكيلة الأساسية وبمستوى جيد في وسط الميدان، للتذكير فإن اللقاء عرف مشاركة الجزائري الآخر نجيب عماري حتى الدقيقة 80.

بن ناصر: “النجاح يتطلب المحاولة الدائمة”

كشف لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النجاح يتطلب المحاولة الدائمة والوصول إلى القمة يطلب التعلم دائما، مؤكدا أن الأشياء الجميلة تتحقق للأشخاص الذين لا يتوقون عن الحلم والمحاولة والتعلم ومن يعترفون بالجميل، فالشاب الجزائري يقترب من تحقيق الصعود وبقاءه في ناديه إيمبولي غير مضمون الموسم القادم خاصة انه استطاع لفت الأنظار إليه من قبل كبار إيطاليا وفي أول موسم له فقط، ما سيشكل صعوبة كبيرة لناديه في الاحتفاظ به.

ب-بكوش

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