بونجاح يسجل ثنائية وينهي الموسم كأحسن رابع هداف

أنهى نادي السد الدوري القطري بفوز كبير جدا عندما سحق ضيفه الخريطيات بتسعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية والعشرين والأخيرة وكان للجزائريين في صفوف نادي الزعيم نصيب من مهرجان الأهداف الذي افتتحه بونجاح الذي سجل ثنائية في اللقاء واختتمه مواطنه يوغرطة حمرون الذي سجل الهدف الأخير، للإشارة فإن اللقب حسم منذ عدة جولات لنادي الدحيل الذي يدربه الجزائري جمال بلماضي ومع نهاية الموسم في قطر يكون الدولي الجزائري بونجاح قد حل في المركز الرابع كأحسن هداف برصيد 16 هدافا متخلفا عن الهداف المغربي يوسف العربي بعشرة أهداف كاملة في حين جاء حمرون في المركز العاشر برصيد 11 هدفا.

بونجاح أحسن لاعب أسيوي

في سياق منفصل تمكن الدولي الجزائري من إحراز لقب رمزي بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسة رابطة أبطال آسيا بحسب موقع غول في نسخته العربية وذلك في استفتاء لزواره والذين اختاروا بونجاح كأحسن لاعب بعد ثنائيته في مرمى الوصل الإماراتي، حيث نال 41 بالمائة من أصوات الزوار متقدما على الإماراتي أحمد مبخوت والسعودي محمد البريك، وإن كان بغداد قد فشل في التتويج بلقب هداف الدوري القطري فهو يسير بخطى ثابتة لإحراز لقب هداف منافسة رابطة أبطال آسيا وهو الذي يحتل صدارتها برصيد 7 أهداف.

ب-بكوش

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