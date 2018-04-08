بيكيه يسخر من زيدان بسبب الممر الشرفي!

نجح فريق برشلونة في تخطي نظيره ليغانيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وعقب المباراة تحدث جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، عن التصريحات التي أدلى بها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، والذي صرح بأن فريقه لن يقم بعمل ممر شرفي لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو.

وعلَّق المدافع الإسباني على تصريحات المدير الفني لريال مدريد قائلًا: “لن أستطيع النوم في هذه الليلة بسبب تصريحات زيدان”.

وكانت الصحف المقربة من ريال مدريد قد طالبت برشلونة بالوقوف في ممر شرفي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في كلاسيكو الليغا الماضي، بسبب تحقيق الميرينغي لقب كأس العالم للأندية، لكن البلوغرانا رفضوا القيام بممر شرفي.

وكان زيدان قد صرَّح في المؤتمر الصحفي الخاص بديربي مدريد: “لن نقوم بعمل ممر شرفي لبرشلونة، أنا من أتخذت هذا القرار، برشلونة هو من كسر عادة الممر الشرفي”.

واقترب برشلونة بقوة من حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بتصدره جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 63 نقطة.