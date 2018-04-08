تايدر يطرد مع مونتريال

انقاد نادي مونتريال إمباكت إلى خسارة قاسية على يد ضيفه نادي نيو أنغلد ريفولوشن في اللقاء الذي جمعهما فجر أول أمس في الدوري الأمريكي الممتاز، قوماها رباعية من دون رد وهي الخسارة التي يتحمل لاعب الخضر سفير تايدر مسؤولية كبيرة فيها بعد أن ترك زملاءه منقوصين عدديا عقب تعرضه للطرد عند الدقيقة 14 بعد تدخل قوي جدا على أحد لاعبي المنافسين وهو الطرد الذي قد يكلفه غاليا ويتعرض للإيقاف لعدة مباريات من قبل لجنة الانضباط، ما سيزيد من صعوبة مهمة إمباكت على اعتبار أن تايدر يعتبر لاعبا مهما في تشكيلة المدرب ريمي غارد.

واصل انتقاده لماجر بشكل علني

بعيدا عن طرده في الدوري الأمريكي لا يزال لاعب الخضر يدلي بتصريحات مثيرة في حق الناخب الوطني رابح ماجر الذي اتهمه بأنه لاعب غير جاهز بدنيا، ولهذا رفض إشراكه في وديتي تنزانيا وإيران، فتايدر كذب مدربه بشكل مباشرة وقال أنه لم يقم بأي اختبار مزود “بالجي بي أس” خلال التدريبات وأن كل ما قيل لا أساس له من الصحة، بالمقابل أكد تايدر أنه يحب الجزائر وأنه سيلبي دعوة المنتخب في أي وقت يستدعى فيه.

ب-بكوش

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