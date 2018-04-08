جوفنتوس يحفز جماهيره ب”هاشتاغ”

يبذل نادي جوفنتوس الإيطالي، قصارى جهده، لتحفيز اللاعبن والجماهير، أملًا في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة أمام ريال مدريد، في ذهاب ربع النهائي، بثلاثية نظيفة في تورينو.

ونشر النادي الإيطالي، رسالة تحفيزية، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحفيز الجماهير قبل المواجهة المقبلة أمام ريال مدريد، في سانتياغو برنابيو، الأربعاء المقبل.

واستعرضت صحيفة ماركا نص الرسالة التي كانت عبار ة عن هاشتاغ: “ToGether#”، التي تشير إلى الاتحاد بين الجميع قبل المواجهة الحاسمة يوم الأربعاء المقبل، أمام حامل لقب البطولة في آخر نسختين منها.