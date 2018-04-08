الرئيسية / آخر الأخبار / جوفنتوس يحفز جماهيره ب”هاشتاغ”

جوفنتوس يحفز جماهيره ب”هاشتاغ”

8 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 292 زيارة

يبذل نادي جوفنتوس الإيطالي، قصارى جهده، لتحفيز اللاعبن والجماهير، أملًا في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الخسارة أمام ريال مدريد، في ذهاب ربع النهائي، بثلاثية نظيفة في تورينو.

ونشر النادي الإيطالي، رسالة تحفيزية، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحفيز الجماهير قبل المواجهة المقبلة أمام ريال مدريد، في سانتياغو برنابيو، الأربعاء المقبل.

واستعرضت صحيفة ماركا نص الرسالة التي كانت عبار ة عن هاشتاغ: “ToGether#”، التي تشير إلى الاتحاد بين الجميع قبل المواجهة الحاسمة يوم الأربعاء المقبل، أمام حامل لقب البطولة في آخر نسختين منها.

شاهد أيضاً

الترجي يحصد لقب الدوري التونسي للمرة ال 28 في تاريخه

حسم الترجي، لقب الدوري التونسي للمرة الـ28 في تاريخه، وذلك قبل خوض مباراته اليوم أمام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved