جوفنتوس يستهدف صفقة فرنسية من برشلونة

يرغب ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق جوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الفرنسي لوكاس ديني، ظهير أيسر برشلونة ضمن أولويات أليغري من أجل تدعيم صفوف “السيدة العجوز”، الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن إدارة البارسا لا تفكر في الاستغناء عن ديني، الذي يرتبط بعقد رفقة النادي حتى 2021 في ظل اعتماد إرنستو فالفيردي عليه في الجبهة اليسرى في بعض الأحيان كمدافع.

يشار إلى أن لوكاس ديني، لعب لمدة عام، على سبيل الإعارة في الدوري الإيطالي، من بوابة روما، معارًا من باريس سان جيرمان، قبل الانتقال لبرشلونة صيف 2016.

ويغيب الظهير الفرنسي، عن “البلوغرانا” حاليًا؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الفرنسي، خلال مباريات الأجندة الدولية، مارس الماضي، ويستمر غيابه لمدة 3 أسابيع.