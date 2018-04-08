رئيس برشلونة الأسبق يهاجم زيدان وإدارة ريال مدريد

هاجم خوان غاسبارت رئيس نادي برشلونة الأسبق، إدارة نادي ريال مدريد بعدما صرح زين الدين زيدان بأنه قرر عدم إقامة ممر شرفي لبرشلونة في الكلاسيكو حتى لو حسم النادي الكتالوني اللقب لمصلحته.



وقال غاسبارت: “هذا التقليد موجود من قبل أن يولد زيدان نفسه، لا أعتقد أنه قرار زيدان بل هو قرار ناديه”.

عن تبرير زيدان وهو أن برشلونة لم يُقم ممر شرفي حين فاز ريال مدريد بمونديال الأندية يرد غاسبارت: “لا يمكن المقارنة بين الليغا وكأس العالم للأندية”.

وأضاف: “إذا كان عدم إقامة ممر شرفي هو قرار النادي كما أتوقع فإنه أمر خطير”.

وستقام مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ36 من الليغا، يوم 5 ماي المقبل وحينها سيكون برشلونة قد ضمن –غالبًا- لقب الليغا بشكل رسمي.